«СМАРТФОНЫ.ру • 2023» - каталог смартфонов и телефонов с лучшими ценами для покупки

Наш каталог смартфонов поможет вам

Лучшие фирмы смартфонов по мнению покупателей

Новинки смартфонов и телефонов за Январь 2023 года

Список новинок смартфонов за Январь 2023 года по дате добавления - все телефоны 2023 года отсортированы по новизне (сначала новинки).

Vivo iQOO Neo7 Racing Edition
Логотип фирмы Vivo

Vivo iQOO Neo7 Racing Edition

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1

ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ

память: 256 / 512 ГБ

экран: 6.78" / E5 AMOLED

камера: 50 МП (тройная)

батарея: 5000 мАч

быстрая зарядка: есть
Honor X9a 5G
Логотип фирмы Honor

Honor X9a 5G

поддержка 5G: есть

ОС: Android 12

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 695 (SM6375)

ОЗУ: 6 / 8 ГБ

память: 128 / 256 ГБ

экран: 6.67" / AMOLED

камера: 64 МП (тройная)

батарея: 5100 мАч

быстрая зарядка: есть
nubia Red Magic 8 Pro+

nubia Red Magic 8 Pro+

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2

ОЗУ: 12 / 16 ГБ

память: 256 / 512 / 1024 ГБ

экран: 6.8" / AMOLED

камера: 50 МП (тройная)

батарея: 5000 мАч

быстрая зарядка: есть
nubia Red Magic 8 Pro

nubia Red Magic 8 Pro

цены: от 92'868 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2

ОЗУ: 8 / 12 ГБ

память: 128 / 256 ГБ

экран: 6.8" / AMOLED

камера: 50 МП (тройная)

батарея: 6000 мАч

быстрая зарядка: есть
Xiaomi Redmi K60E
Логотип фирмы Xiaomi

Xiaomi Redmi K60E

поддержка 5G: есть

ОС: Android 12

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: MediaTek Dimensity 8200

ОЗУ: 8 / 12 ГБ

память: 128 / 256 / 512 ГБ

экран: 6.67" / AMOLED

камера: 48 МП (тройная)

батарея: 5500 мАч

быстрая зарядка: есть
Xiaomi Redmi K60 Pro
Логотип фирмы Xiaomi

Xiaomi Redmi K60 Pro

цены: от 47'043 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2

ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ

память: 128 / 256 / 512 ГБ

экран: 6.67" / AMOLED

камера: 64 МП (тройная)

батарея: 5000 мАч

быстрая зарядка: есть
Xiaomi Redmi K60
Логотип фирмы Xiaomi

Xiaomi Redmi K60

цены: от 47'043 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1

ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ

память: 128 / 256 ГБ

экран: 6.67" / AMOLED

камера: 64 МП (тройная)

батарея: 5500 мАч

быстрая зарядка: есть
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Extreme Edition
Логотип фирмы Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Extreme Edition

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 778G (SM7325)

ОЗУ: 6 / 8 / 12 ГБ

память: 128 / 256 ГБ

экран: 6.67" / AMOLED

камера: 108 МП (тройная)

батарея: 5000 мАч

быстрая зарядка: есть
Honor 80 GT
Логотип фирмы Honor

Honor 80 GT

поддержка 5G: есть

ОС: Android 12

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1

ОЗУ: 12 / 16 ГБ

память: 256 ГБ

экран: 6.67" / AMOLED

камера: 54 МП (тройная)

батарея: 4800 мАч

быстрая зарядка: есть
Blackview BV9200

Blackview BV9200

цены: от 32'499 ₽

ОС: Android 12

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Helio G96 (MT6781)

ОЗУ: 8 ГБ

память: 256 ГБ

экран: 6.58" / IPS

камера: 50 МП (тройная)

батарея: 5000 мАч

быстрая зарядка: есть

защита:

Ulefone Power Armor 19

Ulefone Power Armor 19

цены: от 48'748 ₽

ОС: Android 12

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Helio G99 (MT6789)

ОЗУ: 12 ГБ

память: 256 ГБ

экран: 6.58" / IPS

камера: 108 МП (тройная)

батарея: 9600 мАч

быстрая зарядка: есть

защита:

Ulefone Power Armor 18

Ulefone Power Armor 18

поддержка 5G: есть

ОС: Android 12

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: MediaTek Dimensity 900 (MT6877)

ОЗУ: 12 ГБ

память: 256 ГБ

экран: 6.58" / IPS

камера: 108 МП (тройная)

батарея: 9600 мАч

быстрая зарядка: есть

защита:

Wiko 5G

Wiko 5G

поддержка 5G: есть

ОС: HarmonyOS 2.0

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 695 (SM6375)

ОЗУ: 8 ГБ

память: 128 / 256 ГБ

экран: 6.78" / IPS

камера: 108 МП

батарея: 4000 мАч

быстрая зарядка: есть
Vivo S16e
Логотип фирмы Vivo

Vivo S16e

поддержка 5G: есть

ОС: Android 11

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Samsung Exynos 1080

ОЗУ: 8 / 12 ГБ

память: 128 / 256 ГБ

экран: 6.62" / AMOLED

камера: 50 МП (тройная)

батарея: 4600 мАч

быстрая зарядка: есть
Vivo S16 Pro
Логотип фирмы Vivo

Vivo S16 Pro

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: MediaTek Dimensity 8200

ОЗУ: 12 ГБ

память: 256 / 512 ГБ

экран: 6.78" / AMOLED

камера: 50 МП (тройная)

батарея: 4600 мАч

быстрая зарядка: есть
Vivo S16
Логотип фирмы Vivo

Vivo S16

цены: от 34'856 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 870 (SM8250-AC)

ОЗУ: 8 / 12 ГБ

память: 128 / 256 / 512 ГБ

экран: 6.78" / AMOLED

камера: 64 МП (тройная)

батарея: 4600 мАч

быстрая зарядка: есть
Infinix Zero Ultra

Infinix Zero Ultra

цены: от 36'026 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 12

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: MediaTek Dimensity 920

ОЗУ: 8 ГБ

память: 256 ГБ

экран: 6.8" / AMOLED

камера: 200 МП (тройная)

батарея: 4500 мАч

быстрая зарядка: есть
Lava X3

Lava X3

ОС: Android 12

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Helio G35

ОЗУ: 3 ГБ

память: 32 ГБ

экран: 6.5" / IPS

камера: 8 МП (двойная)

батарея: 4000 мАч
Samsung Galaxy A04
Логотип фирмы Samsung

Samsung Galaxy A04

цены: от 9'190 ₽

ОС: Android 12

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Helio P35 (MT6765)

ОЗУ: 3 / 4 ГБ

память: 32 / 64 / 128 ГБ

экран: 6.5" / PLS

камера: 50 МП (двойная)

батарея: 5000 мАч
nubia Z50

nubia Z50

цены: от 40'404 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 12

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2

ОЗУ: 8 / 12 ГБ

память: 128 / 256 / 512 ГБ

экран: 6.67" / AMOLED

камера: 64 МП (двойная)

батарея: 5000 мАч

быстрая зарядка: есть
Motorola Moto G53
Логотип фирмы motorola

Motorola Moto G53

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon

ОЗУ: 4 / 8 ГБ

память: 128 ГБ

экран: 6.5" / IPS

камера: 50 МП (двойная)

батарея: 5000 мАч

быстрая зарядка: есть
Motorola Moto X40
Логотип фирмы motorola

Motorola Moto X40

цены: от 42'168 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2

ОЗУ: 8 / 12 ГБ

память: 128 / 256 / 512 ГБ

экран: 6.7" / OLED

камера: 50 МП (тройная)

батарея: 4600 мАч

быстрая зарядка: есть

защита:

Oppo Find N2 Flip
Логотип фирмы OPPO

Oppo Find N2 Flip

цены: от 84'801 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 13

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: MediaTek Dimensity 9000+

ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ

память: 256 / 512 ГБ

экран: 6.8" / AMOLED

камера: 50 МП (двойная)

батарея: 4300 мАч

быстрая зарядка: есть
Oppo Find N2
Логотип фирмы OPPO

Oppo Find N2

цены: от 84'801 ₽

поддержка 5G: есть

ОС: Android 12

поддержка NFC: есть

сим-карт: 2 SIM

процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1

ОЗУ: 12 / 16 ГБ

память: 256 / 512 ГБ

экран: 7.1" / E6 AMOLED

камера: 50 МП (тройная)

батарея: 4520 мАч

быстрая зарядка: есть