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Новинки смартфонов и телефонов за Январь 2023 года

Список новинок смартфонов за Январь 2023 года по дате добавления - все телефоны 2023 года отсортированы по новизне (сначала новинки).

Vivo iQOO Neo7 Racing Edition поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1 ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ память: 256 / 512 ГБ экран: 6.78" / E5 AMOLED камера: 50 МП (тройная) батарея: 5000 мАч быстрая зарядка: есть

Honor X9a 5G поддержка 5G: есть ОС: Android 12 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 695 (SM6375) ОЗУ: 6 / 8 ГБ память: 128 / 256 ГБ экран: 6.67" / AMOLED камера: 64 МП (тройная) батарея: 5100 мАч быстрая зарядка: есть

nubia Red Magic 8 Pro+ поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2 ОЗУ: 12 / 16 ГБ память: 256 / 512 / 1024 ГБ экран: 6.8" / AMOLED камера: 50 МП (тройная) батарея: 5000 мАч быстрая зарядка: есть

nubia Red Magic 8 Pro цены: от 92'868 ₽ поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2 ОЗУ: 8 / 12 ГБ память: 128 / 256 ГБ экран: 6.8" / AMOLED камера: 50 МП (тройная) батарея: 6000 мАч быстрая зарядка: есть

Xiaomi Redmi K60E поддержка 5G: есть ОС: Android 12 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: MediaTek Dimensity 8200 ОЗУ: 8 / 12 ГБ память: 128 / 256 / 512 ГБ экран: 6.67" / AMOLED камера: 48 МП (тройная) батарея: 5500 мАч быстрая зарядка: есть

Xiaomi Redmi K60 Pro цены: от 47'043 ₽ поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2 ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ память: 128 / 256 / 512 ГБ экран: 6.67" / AMOLED камера: 64 МП (тройная) батарея: 5000 мАч быстрая зарядка: есть

Xiaomi Redmi K60 цены: от 47'043 ₽ поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1 ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ память: 128 / 256 ГБ экран: 6.67" / AMOLED камера: 64 МП (тройная) батарея: 5500 мАч быстрая зарядка: есть

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Extreme Edition поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 778G (SM7325) ОЗУ: 6 / 8 / 12 ГБ память: 128 / 256 ГБ экран: 6.67" / AMOLED камера: 108 МП (тройная) батарея: 5000 мАч быстрая зарядка: есть

Honor 80 GT поддержка 5G: есть ОС: Android 12 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1 ОЗУ: 12 / 16 ГБ память: 256 ГБ экран: 6.67" / AMOLED камера: 54 МП (тройная) батарея: 4800 мАч быстрая зарядка: есть

Blackview BV9200 цены: от 32'499 ₽ ОС: Android 12 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Helio G96 (MT6781) ОЗУ: 8 ГБ память: 256 ГБ экран: 6.58" / IPS камера: 50 МП (тройная) батарея: 5000 мАч быстрая зарядка: есть защита: IP68

Ulefone Power Armor 19 цены: от 48'748 ₽ ОС: Android 12 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Helio G99 (MT6789) ОЗУ: 12 ГБ память: 256 ГБ экран: 6.58" / IPS камера: 108 МП (тройная) батарея: 9600 мАч быстрая зарядка: есть защита: IP68

Ulefone Power Armor 18 поддержка 5G: есть ОС: Android 12 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: MediaTek Dimensity 900 (MT6877) ОЗУ: 12 ГБ память: 256 ГБ экран: 6.58" / IPS камера: 108 МП (тройная) батарея: 9600 мАч быстрая зарядка: есть защита: IP68

Wiko 5G поддержка 5G: есть ОС: HarmonyOS 2.0 сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 695 (SM6375) ОЗУ: 8 ГБ память: 128 / 256 ГБ экран: 6.78" / IPS камера: 108 МП батарея: 4000 мАч быстрая зарядка: есть

Vivo S16e поддержка 5G: есть ОС: Android 11 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Samsung Exynos 1080 ОЗУ: 8 / 12 ГБ память: 128 / 256 ГБ экран: 6.62" / AMOLED камера: 50 МП (тройная) батарея: 4600 мАч быстрая зарядка: есть

Vivo S16 Pro поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: MediaTek Dimensity 8200 ОЗУ: 12 ГБ память: 256 / 512 ГБ экран: 6.78" / AMOLED камера: 50 МП (тройная) батарея: 4600 мАч быстрая зарядка: есть

Vivo S16 цены: от 34'856 ₽ поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 870 (SM8250-AC) ОЗУ: 8 / 12 ГБ память: 128 / 256 / 512 ГБ экран: 6.78" / AMOLED камера: 64 МП (тройная) батарея: 4600 мАч быстрая зарядка: есть

Infinix Zero Ultra цены: от 36'026 ₽ поддержка 5G: есть ОС: Android 12 сим-карт: 2 SIM процессор SoC: MediaTek Dimensity 920 ОЗУ: 8 ГБ память: 256 ГБ экран: 6.8" / AMOLED камера: 200 МП (тройная) батарея: 4500 мАч быстрая зарядка: есть

Lava X3 ОС: Android 12 сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Helio G35 ОЗУ: 3 ГБ память: 32 ГБ экран: 6.5" / IPS камера: 8 МП (двойная) батарея: 4000 мАч

Samsung Galaxy A04 цены: от 9'190 ₽ ОС: Android 12 сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Helio P35 (MT6765) ОЗУ: 3 / 4 ГБ память: 32 / 64 / 128 ГБ экран: 6.5" / PLS камера: 50 МП (двойная) батарея: 5000 мАч

nubia Z50 цены: от 40'404 ₽ поддержка 5G: есть ОС: Android 12 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2 ОЗУ: 8 / 12 ГБ память: 128 / 256 / 512 ГБ экран: 6.67" / AMOLED камера: 64 МП (двойная) батарея: 5000 мАч быстрая зарядка: есть

Motorola Moto G53 поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon ОЗУ: 4 / 8 ГБ память: 128 ГБ экран: 6.5" / IPS камера: 50 МП (двойная) батарея: 5000 мАч быстрая зарядка: есть

Motorola Moto X40 цены: от 42'168 ₽ поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2 ОЗУ: 8 / 12 ГБ память: 128 / 256 / 512 ГБ экран: 6.7" / OLED камера: 50 МП (тройная) батарея: 4600 мАч быстрая зарядка: есть защита: IP68

Oppo Find N2 Flip цены: от 84'801 ₽ поддержка 5G: есть ОС: Android 13 поддержка NFC: есть сим-карт: 2 SIM процессор SoC: MediaTek Dimensity 9000+ ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ память: 256 / 512 ГБ экран: 6.8" / AMOLED камера: 50 МП (двойная) батарея: 4300 мАч быстрая зарядка: есть