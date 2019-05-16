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Новинки смартфонов и телефонов за Январь 2023 года
Список новинок смартфонов за Январь 2023 года по дате добавления - все телефоны 2023 года отсортированы по новизне (сначала новинки).
Vivo iQOO Neo7 Racing Edition
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1
ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ
память: 256 / 512 ГБ
экран: 6.78" / E5 AMOLED
камера: 50 МП (тройная)
батарея: 5000 мАч
быстрая зарядка: есть
Honor X9a 5G
поддержка 5G: есть
ОС: Android 12
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 695 (SM6375)
ОЗУ: 6 / 8 ГБ
память: 128 / 256 ГБ
экран: 6.67" / AMOLED
камера: 64 МП (тройная)
батарея: 5100 мАч
быстрая зарядка: есть
nubia Red Magic 8 Pro+
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2
ОЗУ: 12 / 16 ГБ
память: 256 / 512 / 1024 ГБ
экран: 6.8" / AMOLED
камера: 50 МП (тройная)
батарея: 5000 мАч
быстрая зарядка: есть
nubia Red Magic 8 Pro
цены: от 92'868 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2
ОЗУ: 8 / 12 ГБ
память: 128 / 256 ГБ
экран: 6.8" / AMOLED
камера: 50 МП (тройная)
батарея: 6000 мАч
быстрая зарядка: есть
Xiaomi Redmi K60E
поддержка 5G: есть
ОС: Android 12
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: MediaTek Dimensity 8200
ОЗУ: 8 / 12 ГБ
память: 128 / 256 / 512 ГБ
экран: 6.67" / AMOLED
камера: 48 МП (тройная)
батарея: 5500 мАч
быстрая зарядка: есть
Xiaomi Redmi K60 Pro
цены: от 47'043 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2
ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ
память: 128 / 256 / 512 ГБ
экран: 6.67" / AMOLED
камера: 64 МП (тройная)
батарея: 5000 мАч
быстрая зарядка: есть
Xiaomi Redmi K60
цены: от 47'043 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1
ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ
память: 128 / 256 ГБ
экран: 6.67" / AMOLED
камера: 64 МП (тройная)
батарея: 5500 мАч
быстрая зарядка: есть
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Extreme Edition
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 778G (SM7325)
ОЗУ: 6 / 8 / 12 ГБ
память: 128 / 256 ГБ
экран: 6.67" / AMOLED
камера: 108 МП (тройная)
батарея: 5000 мАч
быстрая зарядка: есть
Honor 80 GT
поддержка 5G: есть
ОС: Android 12
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1
ОЗУ: 12 / 16 ГБ
память: 256 ГБ
экран: 6.67" / AMOLED
камера: 54 МП (тройная)
батарея: 4800 мАч
быстрая зарядка: есть
Blackview BV9200
цены: от 32'499 ₽
ОС: Android 12
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Helio G96 (MT6781)
ОЗУ: 8 ГБ
память: 256 ГБ
экран: 6.58" / IPS
камера: 50 МП (тройная)
батарея: 5000 мАч
быстрая зарядка: есть
защита: IP68
Ulefone Power Armor 19
цены: от 48'748 ₽
ОС: Android 12
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Helio G99 (MT6789)
ОЗУ: 12 ГБ
память: 256 ГБ
экран: 6.58" / IPS
камера: 108 МП (тройная)
батарея: 9600 мАч
быстрая зарядка: есть
защита: IP68
Ulefone Power Armor 18
поддержка 5G: есть
ОС: Android 12
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: MediaTek Dimensity 900 (MT6877)
ОЗУ: 12 ГБ
память: 256 ГБ
экран: 6.58" / IPS
камера: 108 МП (тройная)
батарея: 9600 мАч
быстрая зарядка: есть
защита: IP68
Wiko 5G
поддержка 5G: есть
ОС: HarmonyOS 2.0
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 695 (SM6375)
ОЗУ: 8 ГБ
память: 128 / 256 ГБ
экран: 6.78" / IPS
камера: 108 МП
батарея: 4000 мАч
быстрая зарядка: есть
Vivo S16e
поддержка 5G: есть
ОС: Android 11
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Samsung Exynos 1080
ОЗУ: 8 / 12 ГБ
память: 128 / 256 ГБ
экран: 6.62" / AMOLED
камера: 50 МП (тройная)
батарея: 4600 мАч
быстрая зарядка: есть
Vivo S16 Pro
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: MediaTek Dimensity 8200
ОЗУ: 12 ГБ
память: 256 / 512 ГБ
экран: 6.78" / AMOLED
камера: 50 МП (тройная)
батарея: 4600 мАч
быстрая зарядка: есть
Vivo S16
цены: от 34'856 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 870 (SM8250-AC)
ОЗУ: 8 / 12 ГБ
память: 128 / 256 / 512 ГБ
экран: 6.78" / AMOLED
камера: 64 МП (тройная)
батарея: 4600 мАч
быстрая зарядка: есть
Infinix Zero Ultra
цены: от 36'026 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 12
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: MediaTek Dimensity 920
ОЗУ: 8 ГБ
память: 256 ГБ
экран: 6.8" / AMOLED
камера: 200 МП (тройная)
батарея: 4500 мАч
быстрая зарядка: есть
Lava X3
ОС: Android 12
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Helio G35
ОЗУ: 3 ГБ
память: 32 ГБ
экран: 6.5" / IPS
камера: 8 МП (двойная)
батарея: 4000 мАч
Samsung Galaxy A04
цены: от 9'190 ₽
ОС: Android 12
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Helio P35 (MT6765)
ОЗУ: 3 / 4 ГБ
память: 32 / 64 / 128 ГБ
экран: 6.5" / PLS
камера: 50 МП (двойная)
батарея: 5000 мАч
nubia Z50
цены: от 40'404 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 12
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2
ОЗУ: 8 / 12 ГБ
память: 128 / 256 / 512 ГБ
экран: 6.67" / AMOLED
камера: 64 МП (двойная)
батарея: 5000 мАч
быстрая зарядка: есть
Motorola Moto G53
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon
ОЗУ: 4 / 8 ГБ
память: 128 ГБ
экран: 6.5" / IPS
камера: 50 МП (двойная)
батарея: 5000 мАч
быстрая зарядка: есть
Motorola Moto X40
цены: от 42'168 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8 Gen 2
ОЗУ: 8 / 12 ГБ
память: 128 / 256 / 512 ГБ
экран: 6.7" / OLED
камера: 50 МП (тройная)
батарея: 4600 мАч
быстрая зарядка: есть
защита: IP68
Oppo Find N2 Flip
цены: от 84'801 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 13
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: MediaTek Dimensity 9000+
ОЗУ: 8 / 12 / 16 ГБ
память: 256 / 512 ГБ
экран: 6.8" / AMOLED
камера: 50 МП (двойная)
батарея: 4300 мАч
быстрая зарядка: есть
Oppo Find N2
цены: от 84'801 ₽
поддержка 5G: есть
ОС: Android 12
поддержка NFC: есть
сим-карт: 2 SIM
процессор SoC: Snapdragon 8+ Gen 1
ОЗУ: 12 / 16 ГБ
память: 256 / 512 ГБ
экран: 7.1" / E6 AMOLED
камера: 50 МП (тройная)
батарея: 4520 мАч
быстрая зарядка: есть